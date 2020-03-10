Актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

Актер Том Хэнкс рассказал, что результат теста на коронавирус, который они с женой Ритой Уилсон прошли в Австралии, оказался положительным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Известно, что 63-летний актер и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды. Результат теста на коронавирус оказался положительным. Теперь они будут проводить время в самоизоляции.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Том Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными", - написал он.

Том Хэнкс также сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.