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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

США приостановят сообщение с Европой

Категория: Новости / Политика

США приостановят сообщение с Европой

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней. Ограничение не коснется сообщение с Великобританией.

Источник: обращение президент США Дональд Трамп к нации

Прямая речь: "Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах".

Детали: Некоторые граждани США таки смогут вернуться в страну, если они пройдут медицинскую проверку.


Источник: Украинская правда



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