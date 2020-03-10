Красный Крест направил почти 140 тонн гуманитарки на Донбасс

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса семь грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало семь грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В целом пограничники оформили груз общей массой 137,5 тонн. В этот раз транспортные средства перевозили продуктовые и гигиенические наборы для жителей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, на прошлой неделе на Донбасс прибыли два грузовиков от Красного Креста. Они привезли медицинское оборудование общим весом почти пять тонн.

Ранее в ООН заявили, что в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса. При этом 1,1 млн нуждающихся − старше 60 лет.