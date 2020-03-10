 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

ОГА закупает тест-системы для распознавания коронавируса в Одесской области

Категория: Новости

ОГА закупает тест-системы для распознавания коронавируса в Одесской области

Одесская облгосадминистрация (ОГА) выделила средства на закупку одной тысячи тест-систем для определения коронавируса COVID-19.

 

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель ОГА Максим Куцый.

 

Он 11 марта распорядился закупить тест-системы для распространения на территории области. Ранее Одесса заказала 10 тысяч тест-систем для нужд медицинских учреждений города.

 

«Во всем мире существует проблема с заказом и доставкой этих тест-систем. Мы рассчитываем, что они прибудут в ближайшее время. Точное время прибытия я назвать не могу», - отметил Максим Куцый.

 

Напомним, на этой неделе в Одессу должна прибыть партия тест-систем для выявления коронавируса, закупленная Минздравом Украины.
 


Источник: Трасса Е95



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать