ОГА закупает тест-системы для распознавания коронавируса в Одесской области

Одесская облгосадминистрация (ОГА) выделила средства на закупку одной тысячи тест-систем для определения коронавируса COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель ОГА Максим Куцый.

Он 11 марта распорядился закупить тест-системы для распространения на территории области. Ранее Одесса заказала 10 тысяч тест-систем для нужд медицинских учреждений города.

«Во всем мире существует проблема с заказом и доставкой этих тест-систем. Мы рассчитываем, что они прибудут в ближайшее время. Точное время прибытия я назвать не могу», - отметил Максим Куцый.

Напомним, на этой неделе в Одессу должна прибыть партия тест-систем для выявления коронавируса, закупленная Минздравом Украины.

