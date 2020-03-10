Нацкомиссия установила минимальные цены доставки газа

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила минимальный тариф за доставку газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Стоимость услуги составит от (39 куб. М* тариф/12) грн до (314 куб. М* тариф/12) грн в месяц.

Отмечается, что решение НКРЭКУ действует с 1 января, а 6 марта регулятор одобрил постановление, которое предусматривает минимальную плату для:

новых потребителей и/или домохозяйств, использующих газ меньше девяти месяцев;

домохозяйств, которые длительное время не пользовались газом, в том числе тем, кому перекрыли газ и опломбировали доступ, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора.

Размер минимальной платы зависит от наличия газового оборудования. В частности, для домохозяйства с газовой плитой - 39 куб. м * тариф / 12, для домохозяйства с плитой и газовой колонкой - 126 куб. м * тариф / 12, для домохозяйства с автономным отоплением - 314 куб. м * тариф / 12.

Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто оплатил по квитанциям в январе и феврале, произведут перерасчет. Деньги останутся на лицевых счетах потребителей.

Отмечается, что минимальная плата за доставку рассчитана на основе действующих норм потребления газа, которые зафиксированы в постановлении Кабмина от 27 февраля 2019 года №143.

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитана исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для таких потребителей плата за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.