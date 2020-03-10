Одесса: неделя за неделей

Память

11 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Героя Украины, почетного гражданина города Одессы и Одесской области, заслуженного тренера Украины Бориса Давыдовича Литвака. Более 37 лет Борис Литвак возглавлял Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №2, в течение 14 лет был депутатом Одесского городского совета. Борис Давыдович – основатель комплексного Детского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Имя Бориса Литвака присвоено спортивной школе №2. Ежегодно в Одессе проводятся спортивные турниры памяти Б. Д. Литвака.

К юбилею выдающегося одессита в галерее Одесского детского реабилитационного центра, носящего имя Б.Д. Литвака (ул. Пушкинская, 51) открылась фотовыставка.

В четверг, 12 марта, в Одесской областной филармонии (ул. Бунина, 15) состоится вечер памяти Бориса Литвака.

Начало – в 18 часов.

А в пятницу, 13 марта, откроется VI турнир по баскетболу, посвященный 90-летию Бориса Литвака. Турнир будет проходить 13-15 марта в СДЮСШОР №2 (ул. Пушкинская, 49).

Открытие – в 18 часов.

«Шаг к успеху»

С 12 по 15 марта в Одессе пройдет I Открытый всеукраинский конкурс юных музыкантов «Шаг к успеху».

Традиционно участники конкурса – учащиеся художественных школ Одессы и области – соревновались в двух номинациях: «Солисты-пианисты» и «Композиторское творчество». Затем добавилась номинация «Солист с оркестром». Юные пианисты, скрипачи и виолончелисты получили возможность выступить на сцене Одесской областной филармонии в сопровождении расширенного по составу камерного оркестра.

Учитывая успех конкурса, оргкомитет принял решение сделать его всеукраинским. В конкурсе примут участие 90 воспитанников 40 учреждений начального художественного образования Украины. В составе жюри известные музыкальные исполнители, преподаватели вузов Киевской национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского, Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, Университета музыки и театра г. Грац (Австрия), Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского, Львовской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой, а также Одесской филармонии.

Конкурс состоится: в концертном зале Музыкальной школы им. П.С. Столярского, детской музыкальной школе №11 и Одесской филармонии.

«Орфей» в музее

В четверг, 12 марта, в Золотом зале Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) состоится первый весенний концерт из цикла «Страницы истории мировой музыкальной культуры».

Уже много лет подряд каждый второй четверг месяца музыкально-просветительский центр «Орфей» проводит концерты в Одесском литературном музее. Зрители слушают шедевры мирового музыкального искусства в исполнении лучших музыкантов Одессы. И всё это – в роскошной обстановке старинного дворца.

Начало – в 14.30.

Академия приглашает

В четверг, 12 марта, в Большом зале Музыкальной академии (ул. Новосельского, 65) состоится вечер классической и джазовой фортепианной музыки в исполнении Анны Улаевой.

Анна Улаева–– украинская пианистка, проживающая в Австрии. Училась в Киевской музыкальной школе для одаренных детей им. Лысенко. Окончила Национальную академию музыки им. Чайковского в Киеве под руководством Юрия Кота. Продолжила обучение в Университете музыки и искусств в Граце в Австрии. Является лауреатом многочисленных международных конкурсов. В числе побед украинской пианистки – первая премия на Мальтийском международном конкурсе пианистов и первая премия и победа на Гран-при Блютнера в конкурсе Golden Tone Award в 2013 году.

В программе прозвучат произведения: М. Клементи, П.И. Чайковского, Ф. Шопена, М. Капустина.

Ведущая концерта – лектор-музыковед Юлия Юрчак.

Начало – в 18 часов.

Вход свободный.

«Суворі та стильні»

В пятницу, 13 марта, в Художественном музее (ул. Софиевская, 5а) – презентация главного выставочного проекта музея-2020 «Суровые и стильные». Он является логическим продолжением выставки «Эксгумация» (2018-2019), которая познакомила зрителя с искусством соцреализма.

Когда соцреализм официально был объявлен «не стилем, а методом», это открыло простор для поисков. Новое поколение художников «суровостильцев» пыталось по-новому осознать действительность. Это движение представлено на выставке работами основателей «сурового стиля»: Виктора Иванова, Петра Осовского, Николая Андронова и близких к ним, но двигающихся своим путем: Андрея Мыльникова, Дмитрия Жилинского, Анатолия Никича.

Украинский «строгий стиль» на выставке представлен работами Татьяны Яблонской с ее фольклорными мотивами, Михаила Антончика, что декларирует преемственность опыта украинского авангарда и бойчукизма.

Более половины представленных на выставке имен – это мастера одесской живописи: Александр Ацманчук, Юрий Егоров, Вячеслав Токарев, Владимир Власов, Алексей Попов, Михаил Тодоров, а также их последователи – Святослав Божий, Орест Слешинский, Адольф Лоза. Выставка прослеживает развитие «сурового стиля» – с 1956 года до середины 1970-х.

Художественные поиски одесских «строгих и стильных» стали отправной точкой и дали толчок художникам следующего поколения, в том числе будущим нонконформистам. Поэтому на этой выставке показаны ранние работы Людмилы Ястреб, Виктора Маринюка, Валерия Басанца, Владимира Стрельникова, Валентина Хруща, Моисея Черешни, Люсьена Дульфана, Юрия Коваленко. Эти художники впоследствии открыли новую страницу одесского искусства.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

Выставка продлится до 22 мая.

Сага про нас

В субботу, 14 марта, в клубе «Бернардацци» (ул. Бунина, 15) состоится презентация романа Аллы Юрасовой «Симфония трудная к исполнению». Роман-сага основан на реальных событиях и повествует о семейных историях, о людях простых, обычных, о тех, кто жил рядом, предавал и спасал.

От автора: «Эта сага о вас. Не так! Сага о нас. Вот так правильно. Мы все её прототипы. Наша любовь, наши беды и радости, наши бабушки и дедушки, наши мамы и папы, поколение за поколением рождаются, умирают, плачут и смеются, спотыкаются и поднимаются на страницах моей книги. Я рассказываю о терновых венках, водруженных судьбой на головы моей семьи, моей страны. О больших и маленьких достижениях. О солнце, побеждающем тьму».

Алла Юрасова также представит свой сборник рассказов «И смех, и слезы, и цветы», который уже успел стать бестселлером.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

«Эхо Романа»

В среду, 18 марта, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится литературный вечер «Эхо Романа» Ефима Ярошевского».

В рамках литературной студии «Зеленая лампа» Всемирного клуба одесситов издаются и презентуются книги различных одесских авторов, знакомя участников студии и ее гостей с новыми изданиями. На этот раз таким автором стал юбиляр, тонкий, оригинальный, очень одесский писатель – Ефим Ярошевский, которому 19 марта исполняется 85 лет.

На вечере представляется цикл новелл Ефима Ярошевского «Эхо романа».

В 70-е гг. ХХ в. самой популярной книгой в одесском самиздате был роман Е. Ярошевского «Провинциальный роман-с». Его передавали друг другу буквально по страницам. Были опасения, что Ярошевский повторит судьбу Грибоедова, останется автором единственного «Провинциального роман-са». Но в Одессе в частном издательстве вышла его книжка стихов «Поэты пишут в стол». Затем последовали большие книги стихов и прозы – «Королевское лето» и «Холодный ветер юга». А у романа в творчестве его автора было долгое эхо. Так родился цикл новелл, фантасмогории автора, в которых мемуары так же правдивы, как сны Гоголя или Кафки.

Презентация книги пройдет в рамках встречи участников студии «Зеленая лампа».

Начало – в 18 часов.