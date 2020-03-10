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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Украину вернулись пассажиры закрытого на карантин лайнера Grand Princess

Категория: Новости

В Украину вернулись пассажиры закрытого на карантин лайнера Grand Princess

В Украину вернулись двое пассажиров круизного лайнера Grand Princess, который находится на изоляции из-за вспышки коронавируса у берегов Калифорнии. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, оба пассажира вернулись в Украину ночью. Он также заверил, что украинцев несколько раз проверили на коронавирус.

"У них не выявлено признаков заболевания. Но в качестве дополнительной меры их поместили в соответствующее медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения", - заявил Кулеба.

При этом 47 членов экипажа из Украины остаются на борту судна.



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