За нападение на Сивохо задержали 15 человек, полиция открыла дело

Киевская полиция задержала 15 участников стычки на презентации "Национальной платформы примирения и единства", которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщается, что сегодня около 11:30 на презентации "Национальной платформы примирения и единства" в Киеве группа молодых людей устроила стычки, в ходе которых толкнули Сивохо. После этого они попытались сбежать.

"Однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело за хулиганство.

Корреспондент "112 Украина", который находился на месте событий, рассказал, что люди, которые причастны к нападению на Сивохо, представились бойцами "Азова".

"В зал, где проходила презентация, ворвались, пожалуй, несколько десятков мужчин. Некоторые представились, что они являются бойцами полка "Азов". И окружили Сергея Сивохо, начали на повышенных тонах с ним разговаривать. Потом охрана советника секретаря СНБО пыталась вывести его из зала, и во время того, как они выходили в коридор, кто-то еще облил присутствующих водой. А потом услышали, как Сергей Сивохо упал. Однако кто именно толкнул – это неизвестно", - рассказал журналист.

Напомним, что потасовка с участием "Нацкорпуса" и Сергея Сивохо произошла после заявления последнего о том, что в Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации.

В свою очередь Сивохо считает, что нападение связано с тем, что взгляды некоторых групп в Украине направлены на разжигание войны.

Ранее Сивохо анонсировал запуск "Национальной платформы примирения и единства", цель которой "наводить мосты" между свободной и оккупированной территориями Украины.

По его словам, "любой мирный процесс начинается с диалога", и он собирался "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".