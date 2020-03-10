МИД объяснил ситуацию с запретом на въезд в США

Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны. Об этом сообщил оперативный штаб МИД по координации в условиях распространения COVID-19 на своей странице в Facebook.

В МИД подтвердили, что с 13 марта США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны. Подчеркивается, что Украина не входит в Шенгенскую зону. Кроме того, запрет касается иностранцев, которые посещали страны этой зоны (26 стран) в течение последних 14 дней.

"Если вы не состоите в Шенгенской зоне и не летите из этих стран – запрета нет, только усиленный контроль", – заверили в МИД.