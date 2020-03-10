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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Трассу Киев-Одесса частично закрыли для движения

Категория: Новости

С 8:00 12 марта, частично ограничили движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, км 36 + 303. Оно будет действовать до 20:00 1 апреля текущего года. Об этом сообщили в Укравтодоре.

Ограничения связаны с проведением работ по устройству площадки WIM проекта «Проектирование, поставка и монтаж шести площадок взвешивания в движении на дорогах вокруг Киева» WIM 5.

Выполнение монтажных работ согласовано с соответствующими подразделениями Национальной полиции.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.


Источник: topnews.odessa.ua



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