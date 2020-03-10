Мониторинговая миссия ООН: Режим прекращения огня на Донбассе нарушается по обе стороны линии столкновения

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отмечают нестабильность ситуации в зоне конфликта на востоке Украины и факты нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии разграничения.

"Ситуация с безопасностью в зоне конфликта остается нестабильной… Было несколько всплесков активности в январе и феврале этого года", - сказала глава миссии Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя доклад миссии о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

При этом она подчеркнула: "Режим прекращения огня продолжает нарушаться по обе стороны линии столкновения".

"Мы призываем стороны… строго соблюдать режим безусловного прекращения огня… а также полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права", - подчеркнула Богнер.

Кроме того, в докладе подчеркивается "тенденция своевольного задержания и пыток как на территории, которая контролируется правительством Украины, так и на территории, которая контролируется самопровозглашенными республиками".