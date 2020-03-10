Зарплаты чиновников Фонтанки в 50 тысяч гривен не сказка, а песня!

11 марта, состоялась сессия Фонтанского сельского совета, где было предложено ограничить премии руководству села, однако депутаты идею не поддержали. Об этом сообщают местные жители. Так, известно, что депутат Фонтанского сельсовета Рымарь предложил снизить ежемесячные премии руководителям Фонтанки с 300% до 200%. Однако местные депутаты не поддержали инициативу. Следует, что глава сельсовета Наталья Мишина и далее будет продолжать назначать премии по 300%.

Стоит отметить, ранее в СМИ была информация, что люди выражают крайнее недовольство и собираются писать письмо в Офис президента Украины.

— Может написать официальное письмо в Офис президента? Собрать подписи, юрист оформит и вперед? Это же просто издевательство!!! «Императрица» со своей свитой уже совсем берега попутала, — пишет возмущенный житель Фонтанки.

Заработные платы чиновников в Фонтанке достигают 45-50 тысяч гривен. Местные жители возмущены нежеланием депутатов снизить себе премии и записали насмешливую песню.

Стоит подчеркнуть, на сессии 25 февраля глава Крыжановского сельсовета Наталья Крупица предложила депутатам снизить премии руководящему составу сельсовета на 50 %. Ведь премии влияют на зарплату, которую получают руководители органов местного самоуправления.