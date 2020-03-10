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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Конгресс США закрыли из-за коронавируса

Категория: Новости / Политика

Конгресс США закрыли из-за коронавируса

Конгресс США закрывают для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената. Закрытие Конгресса начнется в 5 часов по местному времени 12 марта.

При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здания.

"Такие действия приняты из заботы о здоровье и безопасности сотрудников Конгресса, а также общественности", - говорится в заявление.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. В частности, все поездки из Европы будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу, 13 марта.



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