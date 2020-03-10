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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Нацбанк с 13 марта снизит учетную ставку до 10%

Категория: Новости / Экономика и финансы

Нацбанк с 13 марта снизит учетную ставку до 10%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 год. Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики", - сказано в сообщении. 

Согласно ему, к концу 2020 года прогноз учетной ставки понижен до 7%. Основным предположением, которое регулятор принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ. Среди рисков также называют распространение коронавируса, что потенциально может привести к рецессии мировой экономики и значительного сокращения экономической активности в Украине.


Источник: 112.ua



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