Миссия по поиску следов жизни на Марсе отложена из-за коронавируса

Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос откладывают на два года запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Марсе. Причиной являются "обстоятельства непреодолимой силы", а точнее эпидемия коронавируса, пишут российские СМИ.

"Covid-19 практически полностью остановил возможность совместной работы специалистов разных стран", - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер отметил, что перенос сроков запуска на 2022 год позволит провести дополнительные испытания, что "обеспечит безопасный перелет и получение максимальной отдачи научной миссии к Марсу".

Миссия ExoMars-2020 рассчитана на исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.

На Марс отправят марсоход Розалинд Франклин. На нем установлены девять научных приборов, информация с которых будет передаваться на Землю.