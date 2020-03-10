Олимпийский огонь зажгли без зрителей

В Греции церемония зажжения огня XXXII олимпийских игр прошла за закрытыми дверями из-за распространение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что церемония проходила, как и всегда, в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

"Впервые с 1984 года Олимпийский огонь зажигался без зрителей. Присутствовали только несколько десятков аккредитованных официальных лиц", - говорится в сообщении.

Актриса Ксанти Георгиу в роли верховной жрицы использовала параболическое зеркало на месте древнегреческой Олимпиады, чтобы зажечь факел, прежде чем передать его греческой олимпийской чемпионке по стрельбе Анне Коракаки, первой женщине, которая запустила олимпийскую эстафету.