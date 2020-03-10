 
Информация к новости
  • Просмотров: 108
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Олимпийский огонь зажгли без зрителей

Категория: Новости / Спорт

Олимпийский огонь зажгли без зрителей

В Греции церемония зажжения огня XXXII олимпийских игр прошла за закрытыми дверями из-за распространение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что церемония проходила, как и всегда, в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

"Впервые с 1984 года Олимпийский огонь зажигался без зрителей. Присутствовали только несколько десятков аккредитованных официальных лиц", - говорится в сообщении.

Актриса Ксанти Георгиу в роли верховной жрицы использовала параболическое зеркало на месте древнегреческой Олимпиады, чтобы зажечь факел, прежде чем передать его греческой олимпийской чемпионке по стрельбе Анне Коракаки, первой женщине, которая запустила олимпийскую эстафету.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать