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  • Просмотров: 114
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Coldplay презентовали клип на песню Trouble In Town, который снимали в Киеве

Категория: Новости / Культура и искусство

Британская группа Coldplay выпустила музыкальное видео на сингл Trouble In Town и-+*, которое снимали в Киеве.

Над роликом работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года, а также ирландская режиссер Айофе МакАрдл, 112.ua со ссылкой на The Village.

Клип снимали на Ленинской кузнице и по всему городу. В частности, можно также увидеть ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская", Дом одежды на Львовской площади.

Кроме того, видно улицу Старовокзальную, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. В клипе можно узнать столичные машину с шаурмой, мафы с панини и аптеки.

 

Отметим, что это не первая работа украинской компании и группы Coldplay. В 2016 году совместно был снят клип на хит Up&Up. 

 



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