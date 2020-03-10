Coldplay презентовали клип на песню Trouble In Town, который снимали в Киеве

Британская группа Coldplay выпустила музыкальное видео на сингл Trouble In Town и-+*, которое снимали в Киеве.

Над роликом работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года, а также ирландская режиссер Айофе МакАрдл, 112.ua со ссылкой на The Village.

Клип снимали на Ленинской кузнице и по всему городу. В частности, можно также увидеть ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская", Дом одежды на Львовской площади.

Кроме того, видно улицу Старовокзальную, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. В клипе можно узнать столичные машину с шаурмой, мафы с панини и аптеки.

Отметим, что это не первая работа украинской компании и группы Coldplay. В 2016 году совместно был снят клип на хит Up&Up.