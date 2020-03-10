На краю Солнечной системы найдены более сотни планет

Астрономы "случайно" открыли более сотни малых планет на окраинах Солнечной системы. Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.

Ученые разработали новый метод поиска транснептуновых объектов (ТНО). Это малые планет, скрытые в темных окраинных областях Солнечной системы. С помощью этого метода специалисты надеялись найти гипотетическую Девятая планета Солнечной системы.

Искомую планету астрономы не нашли, но обнаружили 316 транснептуновых объектов. При этом, 139 из них были найдены впервые.

Большинство из них расположены дальше Плутона в 1,5-7 раз, а 7 из них являются экстремально удаленными.

Если будет подтверждено, что это действительно малые планеты, они станут самыми удаленными объектами Солнечной системы.

Специалисты ожидают, что будут обнаружены еще примерно 500 новых ТНО, среди которых окажется и искомая Девятая планета.