Венецианская комиссия приветствует решение КСУ о судебной реформе Зеленского

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал решение Конституционного суда Украины частично отменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского самоуправления. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Букиккио напомнил, что Венецианская комиссия попросила убрать положения в законе Зеленского еще в декабре прошлого года.

"Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку в законе о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение", - говорится в заявлении.

Президент комиссии отметил, что повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться на посту, или нет.