Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка потратит 1,5 триллиона долларов для усиления финансовых рынков

Федеральный Резервный Банк Нью-Йорке 12 марта объявил о планах потратить 1,5 триллиона долларов для покупки финансовых активов для увеличения объема наличных на рынке ценных бумаг.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Вливание в финансовые рынки 1,5 трлн долларов состоится на фоне паники относительно коронавируса.

Решение о вливании 1,5 трлн долларов для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла.

Банк заявил, что увеличит количество договоров "репо" путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что "финансового кризиса нет, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация".

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении пакета экономической помощи для поддержки бизнеса и работников, пострадавших от коронавируса.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.