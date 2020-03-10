Суд отменил празднование в Киеве юбилеев деятелей ОУН и УПА (видео)

Окружной административный суд Киева по иску экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова остановил действие решения Киевсовета о праздновании в 2020 году памятных дат и юбилеев некоторых личностей, в частности, деятелей ОУН и УПА.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает УНИАН.

ОАСК считает обоснованным требование Андрея Портнова о приостановлении действия данного решения КГС (в части), учитывая имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения,

- пояснили в суде.

В то же время в постановлении суда указано, что в данном случае применение мер обеспечения административного иска направлено исключительно на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу заявленных требований, установления их обоснованности.

Так, отмечается, что 12 марта, суд остановил решение Киевсовета, датированное 27 февраля 2020 года "О праздновании на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2020 году" в части юбилеев таких личностей:

- 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинского Государства;

- 6 февраля - 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;

- 20 февраля - 115 лет со дня рождения Уласа Самчука, писателя-публициста, журналиста;

- 24 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА.

- 5 мая - 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка, географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";

- 12 ноября - 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;

- 12 декабря - 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, председателя Провода ОУН.

