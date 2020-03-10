Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ

Президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники в сфере строительства "настроили небоскреб" из коррупционных схем, и объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Об этом он сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров, сообщает Укринформ.
Наиболее болезненным остается злоупотребление при строительстве именно больших объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ,- сказал Зеленский.
Он уверил, что отныне процесс получения государственных услуг будет прозрачный, удобный и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений.
За эти годы чиновники настроили в этой области небоскреб из разных схем и договорняков, самым большим джек-потом была выдача разрешений в сфере градостроительства, даже относительно малого строительства,- подчеркнул Президент.
По его словам, за это время электронным кабинетом украинцы воспользовались уже более двух тысяч раз.
В правительстве могут меняться лица, но курс государства должен быть и остается неизменным. Его важным элементом есть и будет преодоление коррупции,- подчеркнул Зеленский.