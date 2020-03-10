В Одесской области закрывают пункты пропуска через границу

Введенный режим карантина и ограничения на передвижения из-за коронавируса Covid-19 и вспышки ОРВИ временно сокращает количество пунктов пропуска через границу, касается это и Одесской области.

На заседании Верховной Рады от 11 марта, где было решено ввести в Украине карантин, объявили также о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу. Из 219 на время карантинного режима будут действовать только 49. Это касается, прежде всего, пунктов пропуска в аэропортах, крупных морских портах, по железнодорожным переходам через границу и у крупных автотрасс. А также закрываются пункты пропуска через границу по автодорогам местного значения и в малых портах.

В частности, в Одесской области закрывают погранпереходы на границе с Румынией в портах Измаил, Килия и Вилково (последние два административно объединены в порт Усть-Дунайск).

По границе с Молдовой закрывают погранпереходы в Рени (на Джурджулешты и далее транзитом на Галац в Румынию), Кучурган (на автодороге Одесса - Кишинев транзитом через Приднестровье), Малоярославец-Первый, Табаки, Виноградовка, Новые Трояны, Тимково, Платоново, Лесное, Славяносербка, Йосиповка, Алексеевка, Долинское, Станиславка, Серпневое, Платоново, Болган.

Закрывают портовые пункты пропуска в портах Белгород-Днестровского, Измаила, Рени, пунктов контроля в Визирке (терминалы ТИС) и Одесса-Лески.

Таким образом, в Одесской области остаются действовать пункты пропуска в одесском аэропорту, в портах Одесса, Южный (Пивденний), Черноморск, На автодорогах действуют пункты пропуска в Граденицах, Староказачьем и Маяках - но последний с ограничениями на движение грузовиков и автобусов большой вместимости из-за ремонта дороги в Молдове.

Также закрываются морские пункты пропуска в портах Измаила, Рени, Усть-Дунайска (Вилково), Белгорода–Днестровского, пункты контроля Одесса–Лески и Визирка.