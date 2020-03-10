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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Категория: Новости / Спорт

УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

В УЕФА приняли решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса Covid-19 в Европе, сообщается на сайте УЕФА.

Таким образом, все матчи, которые должны были быть сыграны на следующей неделе, не состоятся. В частности, речь идет о поединках 1/8 финала Лиги чемпионов (17-18 марта), ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы (19 марта), а также четвертьфиналах Юношеской лиги УЕФА (17-18 марта).

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее,
- сообщили в УЕФА.

В результате переноса матчей жеребьевки следующих стадий ЛЧ и ЛЕ, запланированные на 20 марта, тоже откладываются.

Напомним, впервые о планах перенести ЛЧ и ЛЕ стало известно вчера. Соответствующую информацию тогда сообщило авторитетное издание L'Equipe.

Также, по данным СМИ, рассматривается вопрос о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

 

 


Источник: 112.ua



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