Аваков: из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок

Сегодня в аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок, экспорт которых запрещен в рамках карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

Утром арестовали в "Борисполе" груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим,

- заявил Аваков и добавил, что маски конфисковали.

Напомним, вчера был опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина.

Так, до 1 июня ограничен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрет распространяется на следующие позиции:

- водонепроницаемый лабораторный костюм;

- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

- перчатки неопудренные из нитрила;

- перчатки из других полимерных материалов;

- халат изоляционный медицинский одноразовый;

- маски медицинские (хирургические);

- очки защитные;

- щиток защитный;

- респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Карантин в Украине введен до 3 апреля, на этот период отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, а также приостановлено авиасообщение с рядом стран с опасной эпидемической ситуацией.