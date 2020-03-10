Аваков: из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок

Сегодня в аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок, экспорт которых запрещен в рамках карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина.
По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, вчера был опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина.
Так, до 1 июня ограничен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрет распространяется на следующие позиции:
- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- перчатки из других полимерных материалов;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские (хирургические);
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.
Карантин в Украине введен до 3 апреля, на этот период отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, а также приостановлено авиасообщение с рядом стран с опасной эпидемической ситуацией.