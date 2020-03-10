Из-за коронавируса НБУ рекомендует украинцам переходить на безналичные расчеты

В Национальном банке рекомендовали украинцам меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.

Как сообщают в НБУ, лучшие способы расчетов, наименее уязвимы для передачи вирусов, — бесконтактные, то есть с помощью чипированных платежных карточек, Apple Pay, Google Pay, смарт-часов и тому подобное.

Предотвращению распространения вируса также эффективно будет способствовать имеющийся сейчас высокий уровень автоматизации обработки банкнот гривны,

— добавляют в Нацбанке.

Там отмечают, что будут обрабатывать гривны по новому алгоритму в связи с коронавирусом:

• Полученную наличность от банков будут направлять в специальные хранилища, где ее будут держать 14 дней (это дольше, чем вирус способен выжить на поверхности банкнот и монет)

• После 14 дней хранения в специальных хранилищах обработку наличных будут осуществлять с помощью специальных машин;

• Пригодны для обращения банкноты и монеты будут обрабатывать термически: их будут помещать в термоусадочную пленку и в специальных печах подвергать температурному «шоку» (160 градусов по шкале Цельсия).