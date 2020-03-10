В Одессе будут регулярно дезинфицировать не только троллейбусы и трамваи, но и маршрутки

Департамент транспортного комплекса, связи и организации дорожного движения требует от пассажирских перевозчиков обеспечить регулярную дезинфекцию трамваев, троллейбусов и маршруток.
Как рассказал директор департамента Александр Илько, этот вопрос уже поставлен перед всеми городскими перевозчиками, передает сайт Odessit.
По его словам, согласование и организация процесса может занять около недели. В зависимости от того, какие средства предпочтет перевозчик, дезинфекция будет проводиться либо в депо в конце дня, либо в течении дня на конечных остановках.
По информации пресс-службы КП «Одесгорэлектротранс», дезинфекция троллейбусов и трамваев уже проводится дважды в сутки – во время пересменки с 13 до 15 часов и по окончании работы - ночью.
Такая двукратная дезинфекция обеспечивается уже на протяжении 10 дней. До этого санобработка проводилась один раз в сутки - по ночам в депо.