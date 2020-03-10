В Одессе будут регулярно дезинфицировать не только троллейбусы и трамваи, но и маршрутки

Департамент транспортного комплекса, связи и организации дорожного движения требует от пассажирских перевозчиков обеспечить регулярную дезинфекцию трамваев, троллейбусов и маршруток.

Как рассказал директор департамента Александр Илько, этот вопрос уже поставлен перед всеми городскими перевозчиками, передает сайт Odessit.

В настоящее время мы определяемся со средствами дезинфекции. Дело в том, что использование многих видов дезинфекционных средств, сохраняющих свою эффективность на протяжении долгого времени, требуют того, чтобы в течении нескольких часов после ее проведения людей в транспорте не было. Другие средства, менее длительного срока действия, этого не требуют. Поэтому мы сейчас поставили вопрос перед специалистами о том, какими препаратами лучше проводить дезинфекцию и после получения рекомендаций передадим их перевозчикам,

- рассказал Александр Илько.

По его словам, согласование и организация процесса может занять около недели. В зависимости от того, какие средства предпочтет перевозчик, дезинфекция будет проводиться либо в депо в конце дня, либо в течении дня на конечных остановках.

При этом, мы будем периодически контролировать, как выполняется процесс дезинфекции,

- добавил директор департамента.

По информации пресс-службы КП «Одесгорэлектротранс», дезинфекция троллейбусов и трамваев уже проводится дважды в сутки – во время пересменки с 13 до 15 часов и по окончании работы - ночью.

Такая двукратная дезинфекция обеспечивается уже на протяжении 10 дней. До этого санобработка проводилась один раз в сутки - по ночам в депо.