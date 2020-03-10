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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Украина закрывает границу для иностранцев на две недели

Категория: Новости / Политика

Украина закрывает границу для иностранцев на две недели

Из-за пандемии коронавируса Украина решила закрыть границу для иностранных граждан на 14 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

 

 

Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД предупредит сейчас все учреждения, все страны, о том, что граница Украины для иностранных граждан будет закрыта,
- сказал он.

Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на решении СНБО будем принимать следующее решение,
- добавил он.

Данилов призвал граждан Украины по возможности ограничить зарубежные поездки, в том числе туристические.

Он подчеркнул, что все граждане Украины, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться. Но если украинцы будут возвращаться из стран, в которых сейчас в разгаре эпидемия коронавируса, они "будут проходить определенные процедуры наблюдения".

 



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