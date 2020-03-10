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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Категория: Новости / История и общество

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом заявила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook, передает РБК-Украина.

Как отметила врач, умер человек, который проживал в Житомирской области.

К сожалению, первый умерший от COVID19. Житомирская область,
- написала она.

Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава Украины подтвердили смерть 71-летней женщины из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Минздрав Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом,
- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у женщины было тяжелое состояние. Она очень поздно обратилась к врачам, ее подключили к аппарату вентиляции легких.

Напомним, в СНБО заявили, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.

 



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