В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом заявила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook, передает РБК-Украина.
Как отметила врач, умер человек, который проживал в Житомирской области.
Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава Украины подтвердили смерть 71-летней женщины из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.
Ранее сообщалось, что у женщины было тяжелое состояние. Она очень поздно обратилась к врачам, ее подключили к аппарату вентиляции легких.
Напомним, в СНБО заявили, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.