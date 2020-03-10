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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Прожиточный минимум в Украине будут рассчитывать по-новому 

Категория: Новости / Экономика и финансы

Прожиточный минимум в Украине будут рассчитывать по-новому 

Министерство социальной политики Украины совместно с народными депутатами планирует разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на министра Марину Лазебную, передает УНИАН.

 

Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума,
- цитирует пресс-служба Лазебную.

По словам министра, прожиточный минимум является самым значимым показателем в социальной политике, потому что на его основе определяется более 150 разных выплат, помощи, штрафов и т.д. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому перерасчету и необходимости изыскания дополнительных средств из бюджетов.

Целесообразно будет изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход относительно оптимизации сферы использования прожиточного минимума как основного показателя в борьбе с бедностью,
- подчеркнула Лазебная.

 

Ранее сообщалось, что правительство намерено постепенно увеличить прожиточный минимум до фактического уровня, который будет составлять 30-40% от размера средней заработной платы.

Прожиточный минимум в Украине с 1 декабря составляет 2102 грн для трудоспособных лиц и 1638 грн для лиц, утративших трудоспособность. Для детей до 6 лет - 1779 грн и 2218 грн для детей от 6 до 18 лет. 



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