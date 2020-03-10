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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Картину Дали нашли в комиссионном магазине

Категория: Новости / Культура и искусство

Картину Дали нашли в комиссионном магазине

Сотрудница комиссионного магазина в американском городе Китти-Хок в штате Северная Каролина Венди Хокинс случайно среди поступившего в заведение товара обнаружила картину Сальвадора Дали, пишет Smithsonian Magazine.

Женщина отбирала картины перед тем, как разместить их на полках торгового заведения. Одна из художественных работ привлекла ее внимание, и Хокинс отнесла ее на экспертизу в арт-галерею.

Владелица галереи определила, что акварель - это работа знаменитого испанского живописца Сальвадора Дали. Рисунок даже имеет подпись автора карандашом. На картине изображены женщина в одеянии голубого цвета и мужчина в красном.

Комиссионный магазин продал произведение искусства за 1200 долларов. Вырученные средства планируется направить людям, пострадавшим от домашнего насилия и работорговли.

 


Источник: Корреспондент.net



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