Картину Дали нашли в комиссионном магазине

Сотрудница комиссионного магазина в американском городе Китти-Хок в штате Северная Каролина Венди Хокинс случайно среди поступившего в заведение товара обнаружила картину Сальвадора Дали, пишет Smithsonian Magazine.

Женщина отбирала картины перед тем, как разместить их на полках торгового заведения. Одна из художественных работ привлекла ее внимание, и Хокинс отнесла ее на экспертизу в арт-галерею.

Владелица галереи определила, что акварель - это работа знаменитого испанского живописца Сальвадора Дали. Рисунок даже имеет подпись автора карандашом. На картине изображены женщина в одеянии голубого цвета и мужчина в красном.

Комиссионный магазин продал произведение искусства за 1200 долларов. Вырученные средства планируется направить людям, пострадавшим от домашнего насилия и работорговли.