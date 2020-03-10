Правительство создаст три новых органа вместо ликвидированной ГАСИ

Кабинет министров Украины создал Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве и Государственную инспекцию градостроительства и планирует запустить Государственную сервисную службу градостроительства. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу правительства.

Решение приняли во время внеочередного открытого заседания Кабинета министров Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Мы создаем три органа: Государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства; Государственное агентство техрегулирования, которое станет локомотивом реформы технического регулирования в отношении периметральной системы, ГСН, еврокодов; Государственную инспекцию градостроительства, которая будет осуществлять функцию надзора и контроля в строительстве,

- сказал во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве и Государственная инспекция градостроительства будут функционировать как центральные органы исполнительной власти. Их деятельность будет координировать Кабмин, в частности вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Напомним, что во время внеочередного заседания 13 марта правительство Украины приняло решение о ликвидации ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции).

Комментируя это решение, Денис Шмыгаль отметил, что ГАСИ сочетала в себе слишком много функций: лицензирование, контроль, надзор, разрешения и др. По мнению премьера, это приводило к ее коррумпированности.