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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В ЕС заявили, что остановить коронавирус в Европе невозможно

Категория: Новости / История и общество

В ЕС заявили, что остановить коронавирус в Европе невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FXStreet.

Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19.

Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение,
- заявила фон дер Лайен.

Также она добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

 

Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

Ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

 



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