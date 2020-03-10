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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Одесский зоопарк впервые показал новорожденного тигренка (видео)

Категория: Новости

Одесский зоопарк впервые показал новорожденного тигренка (видео)

В сети появилось видео с новорожденным тигренком, которого вывели на первую прогулку в общий вольер

Кадры появились на Youtube-канале Одесского зоопарка, передает  Politeka.net.

На видео видно, как тигренок, которому два месяца, робко выходит в большой вольер. Мама-тигрица показывает ему территорию, играет с малышом, после чего они возвращаются обратно в логовище. 

Одесский зоопарк впервые показал новорожденного тигренка (видео)

Как известно, тигренок родился 11 января  у пары амурских тигров Тайгера и Натали, которые проживают в одесском зоопарке.

У малыша пока еще нет имени, его по традиции придумают одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

Одесский зоопарк впервые показал новорожденного тигренка (видео)

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, тигренка планируют обменять на другое животное, в котором нуждается зверинец. Это произойдет, когда ему будет 8-9 месяцев.

Также Беляков подчеркнул, что появление амурских тигрят в зоопарках – очень редкое явление.

Отметим, что амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.  

 



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