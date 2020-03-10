Зеленский подписал закон о полном общем среднем образовании 

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Последний этап прохождения документа - 13 марта возвращен с подписью от президента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНИАН.

Спасибо президенту за поддержку закона - теперь мы имеем возможность воплощать в школьном образовании планируемые изменения. Этот закон призван развивать новую украинскую школу и предоставлять новые возможности для наших учеников и их родителей, учителей, управленцев системы образования,

- отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

В частности, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

Согласно закону, учащиеся получают возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления.

Родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности - гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.

Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.





Напомним, 16 января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901, за него проголосовали 327 парламентариев.