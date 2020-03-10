Украинские звезды снялись в информационной кампании Минздрава 

Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сергей Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, Гарик Корогодский, группа «Время и Стекло», а также министр здравоохранения Украины Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снялись в информационном ролике против Covid-19,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя. Например, в видео можно увидеть, как Дмитрий Шуров обрабатывает руки спиртосодержащим антисептиком, а Michelle Andrade протирает экран своего мобильного антисептическими влажными салфетками. Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.

В министерстве отмечают, что этот ролик с украинскими звездами является частью информационной кампании Минздрава Украины против Covid-19.

Призываем потреблять информацию только из надежных источников и соблюдать простые рекомендации, чтобы обезопасить себя от заражения. Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком (от 60%), избегайте скопления людей, термически обрабатывайте продукты и не употребляйте сырое мясо, не прикасайтесь грязными руками к лицу, укрепляйте иммунитет,

- добавили в Минздраве.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.