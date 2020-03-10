Украинские звезды снялись в информационной кампании Минздрава 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что таким образом звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя. Например, в видео можно увидеть, как Дмитрий Шуров обрабатывает руки спиртосодержащим антисептиком, а Michelle Andrade протирает экран своего мобильного антисептическими влажными салфетками. Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.
В министерстве отмечают, что этот ролик с украинскими звездами является частью информационной кампании Минздрава Украины против Covid-19.
По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.