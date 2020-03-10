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Смарт-очки Google Glass адаптировали для слепых и слабовидящих

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Смарт-очки Google Glass адаптировали для слепых и слабовидящих

Нидерландская компания Envision в сотрудничестве с Google разработала специальную версию смарт-очков Google Glass, предназначенную для слепых и слабовидящих людей.

Речь идет об очках Google Glass Enterprise Edition 2, которые были представлены в мае прошлого года. В Envision сделали для очков более компактную оправу и внедрили в них поддержку фирменной системы распознавания лиц, изображений и текстов, которая ранее была реализована в мобильном приложении Envision.

При помощи встроенной камеры и голосового помощника владельцы очков могут ориентироваться в пространстве, читать вывески, письма и книги (голосовой помощник надиктовывает распознанный текст) и узнавать, кто из знакомых находится рядом с ними. В Envision подчеркивают, что алгоритм способен распознать и воспроизвести вслух даже рукописный текст, а также тексты, написанные на 60 языках.

 

В настоящее время смарт-очки Envision уже доступны для предзаказа на сайте компании по цене 1699 долларов. На рынок устройство должно выйти в августе этого года по цене 2099 долларов.

 

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