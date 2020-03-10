Нацбанк потратил миллиард для спасения гривны. Что дальше?

Национальный банк продал в течение недели 981,6 млн. долларов для "сглаживания" резкого падения гривны. Информация об этом размещена на официальном сайте НБУ.

В частности, Нацбанк "достал из нафталина" такую позабытую форму интервенций, как валютные аукционы. Он провел их вчера и сегодня, продав таким образом 139,6 млн. долларов. Еще 803 млн. НБУ использовал для проведения интервенций по т.н. "единому курсу". Причем если начинал он продавать во вторник 10 марта по 25,20 гривен за "зеленый", то заканчивал сегодня уже по 26,15 гривен.

Кроме того, 39 млн. НБУ продал по так называемой "наилучшей цене", используя механизм интервенций Matching. По информации портала "Курс Украины", к закрытию торгов пятницы 13 марта такая "наилучшая" цена составляла 26,19 гривен.

Таким образом, Национальный банк выбросил почти 1 млрд. долларов, а гривна за неделю подешевела к доллару на 4%.

Создается впечатление, что потраченные регулятором резервы сыграли роль бензина, которым пытались тушить костер.

Закрыли торги пятницы на уровне 26,19/26,25 гривен (соответственно, "бид"/"оффер"), что на 1,215 грн выше, чем неделю назад.

Вот такую "высококлассную" работу центрального банка страны мы увидели.

Что дальше?

Сегодня Глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей стране в социальной сети Facebook прямо заявил, что резервов НБУ недостаточно для противостояния глобальному финансовому кризису. А ведь еще вчера на пресс-конференции в Национальном банке глава НБУ Яков Смолий и его заместители уверили присутствующих журналистов, что ситуация под контролем.

Так ли это? Следующая неделя покажет.

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