В Госавиаслужбе не знают, сколько украинцев вернулось из Италии за последние две недели

В Госавиаслужбе заявили, что не знают количества украинцев, которые вернулись в Украину из Итали в период со 2 марта по 11 марта.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос #Букв.

За период со 2 марта 2020 по 8 марта из Украины в Италию было выполнено 24 авиарейса, из Италии в Украину – 24 авиарейса.

За период с 10 марта по 11 марта из Украины в Италию было выполнено шесть авиарейсов, из Италии в Украину – шесть авиарейсов.

Указанные авиарейсы выполнялись такими авиакомпаниями: МАУ, “Скайап”, ALITALIA – Societa Aerea Italiana S.p.A.

“У Госавиаслужбы отсутствует информация о количестве перевезенных пассажиров указанными рейсами. Вопросы формирования данных по количеству перевезенных пассажиров авиарейсами по направлениям не относится к компетенции Госавиаслужбы”, – говорится в ответе ведомства.

Напомним, 8 марта сообщалось, что в Италии из-за коронавируса на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны. Позднее на карантин была закрыта вся страна.