Нефть подскочила в цене после заявлений Трампа

Цены на нефть возросли на 7% после заявления президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Oilprice.

Указано, что среди прочих мер, которые подразумевает ЧП в стране, американский лидер поручил министру энергетики "закупать большие объемы сырой нефти для стратегических запасов США". Глава Штатов подчеркнул, что пандемия коронавируса значительно обвалила цены на нефть за последние дни, поэтому США должны воспользоваться моментом.

"Это было бы невозможно еще неделю назад", - сказал он, комментируя поручение о закупках нефти.

Напомним, Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Американский лидер заявил, что направит до 50 млрд долларов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу о введении ЧП, глава США получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, в Штатах выделят значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. Европейские представители были шокированы решением американского лидера.

При этом оперативный штаб МИД по координации в условиях распространения COVID-19 разъяснил, что запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны.

источник Вести