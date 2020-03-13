Еврокомиссия поддержит бизнес ВИДЕО

Европейский Союз прилагает всё больше усилий и выделяет дополнительные средства, чтобы помочь своим членам перенести вспышку коронавируса. Предусмотрен набор серьёзных мер, и Брюссель посылает странам-членам ЕС чёткий сигнал: делайте всё необходимое, чтобы помочь бизнесу и оказать ему поддержку. Особенно секторам, на которые ситуация повлияла сильнее всего.

Маргрет Вестагер, заместитель председателя Еврокомиссии:

– Ряд секторов, таких как туризм, транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, пострадали особенно сильно, поэтому мы работаем вместе с правительствами над созданием схем, которые компенсируют секторам ущерб, понесённый ими из-за вспышки COVID-19.

Саша Вакулина, Euronews:

– При этом правительства, задействовав все возможные ресурсы, могут не беспокоиться о соблюдении фискальных правил и следовании инструкциям. В обычной ситуации дефицит бюджета стран-членов ЕС не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть более 60% ВВП. В Италии он составляет в настоящее время более 130% ВВП. Но сейчас ни Италию, ни любую другую страну ЕС этот вопрос беспокоить не должен.

Валдис Домбровскис, заместитель председателя Еврокомиссии:

– Еврокомиссия готова задействовать общую оговорку, освобождающую от выполнения условий, для обеспечения более общей фискальной политики, направленной на оказание поддержки. Эта оговорка при содействии совета приостановит рекомендованное советом финансовое регулирование в случае серьёзного экономического спада в еврозоне или во всём Евросоюзе.

Саша Вакулина, Euronews:

– В дальнейшем Евросоюзу придётся бороться с последствиями перерасхода средств, и это будет непростой задачей. Но можно не сомневаться в том, что когда вспышка закончится и деловая активность вернётся в норму, то, скорее всего, потребуется ещё больше средств и новых мер, чтобы справиться с последствиями, выросшим госдолгом, большим бюджетным дефицитом и, возможно, более слабой экономикой.

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