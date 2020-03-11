 
Информация к новости
  • Просмотров: 139
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Коронавирус останавливает музыку

Категория: Новости / Культура и искусство

Коронавирус останавливает музыку

 

Творческие планы рушатся на глазах - карантин и изоляция в связи с эпидемией вносят изменения в график концертов музыкантов. И даже такие ветераны сцены, как Мадонна, вынуждены аннулировать широко разрекламированные представления.

"Концерты в Париже отменены по независящим от нас причинам", гласит объявление на сайте исполнительницы. Та же ситуация - с азиатским турне знаменитого британского рэпера Stormzy. Гранжрокеры из Pearl Jam отменили шоу в США, и когда состоятся обещанные выступления, неизвестно. Урон нанесен всей индустрии, которая включает в себя не только гигантов, но и средний и малый бизнес. В настоящий момент в Итапии закрыты все концертные залы и стадионы, а во Франции в закрытых помещениях запрещено собираться в количестве, превышающем тысячу человек. В общей сложности в связи с эпидемией были отменены свыше 20 тысяч концертов и выступлений.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать