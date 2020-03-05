Cartoon Movie: там, где талант встречается с инвестором

Во французском Бордо открыл свои двери ежегодный европейский анимационный форум Cartoon Movie. Место, где талант встречается с инвестором. Это не ярмарка и даже не фестиваль, это возможность для создателей, продюсеров и дистрибьюторов встретиться на питчинг-сессиях — презентациях проектов, в надежде воплотить их в жизнь. На форум съехались 900 участников из 40 стран мира. Почетная страна в этом году — очень маленькая, но очень активная и очень динамичная в области анимации И это Люксембург Марк Вандевейер директор Cartoon Великое Герцогство стремится разнообразить свою экономику, делая большой упор на новые технологии и анимационную индустрию страны.Среди представленных проектов — мультипликационный фильм, сопродюсером которого как раз выступил Люксембург. Фильм основан истории вымышленного персонажа Найджела Молсуорта из книг Джеффри Уилланса с иллюстрациями Рональда Сирла.

Всего в Бордо представлено 66 кинопроектов. С момента создания Cartoon Movie в 1999 году финансирование получили 365 фильмов, общий бюджет которых составил около 2,5 млрд евро.

источник