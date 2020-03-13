Против Святослава Вакарчука открыли уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов

Государственная фискальная служба Украины зарегистрировала уголовное производство и начала расследование в отношении нардепа фракции “Голос” Святослава Вакарчука. Об этом в своем телеграм-канале заявил советник беглого Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, уточнив, что производство открыто по его заявлению.

“Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн. от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов.

Расследование проводится по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины — отмывание (легализация) денежных средств в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.

Напомним, скандал вокруг Святослава Вакарчука разгорелся после того, как Андрей Портнов обнародовал документы, подтверждающие, что на тот момент еще лидер партии “Голос” скрывал украинского бюджета налоги от заграничных концертов с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.