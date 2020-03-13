 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

К июлю наступит глобальный экономический кризис — JPMorgan

Категория: Новости / Экономика и финансы

К июлю наступит глобальный экономический кризис — JPMorgan

В июле 2020 года для экономик США и Европы наступит глобальная рецессия, связанная со снижением потребительского спроса на фоне распространения коронавируса Covid-19. Об этом информирует издание Business Insider со ссылкой на данные крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan.

Так, экономисты ожидают, что ВВП США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Эксперты добавили, что ВВП Еврозоны может сократиться на 1,8% и 3,3% за те же периоды.

При этом первоначально вспышка коронавируса считалась недолгим, но разрушительным шоком для мировой экономики, но два ключевых события заставили JPMorgan подготовиться к “гораздо более резкому” сокращению в первой половине года и к “новой глобальной рецессии”.

Сначала экономисты сослались на “внезапную остановку” экономической активности, вызванной карантинными и социальными мерами по всему миру. По словам экспертов, отмена крупных спортивных, культурных и деловых мероприятий приведет к дальнейшему сокращению потребительских расходов, а неопределенность, связанная с вирусом, затруднит скоординированный экономический перезапуск.

“Поскольку мы смиряемся с неизбежностью сильного и широкомасштабного шока для глобального роста, ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы избежать традиционного и более продолжительного спада”, — заявили в JPMorgan.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать