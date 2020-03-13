Одесский стадион “Черноморец” может быть продан минимум за 10 млн долларов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продать одесский стадион “Черноморец” минимум за $10 млн. Об этом сообщила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут, передает Интерфакс-Украина.

“Самый уникальный объект у нас — это стадион “Черноморец”. Мы пытаемся продать его уже много лет, пока не находим желающих. Сейчас утвержден цикл торгов на этот объект с минимальной стоимостью около $10 млн. У нас есть основания считать, что на этом уровне он может продаться”, — сказала Рекрут.

При этом, если объект с такой ценой не привлечет покупателей, в Фонде будут действовать “по плану Б”.

По словам главы Фонда, на стоимость лота влияет несовершенный инвестклимат и специфичность объекта.

“Во-первых, там должно быть целевое использование, во-вторых, стадион сам по себе не является прибыльным объектом, наоборот, он убыточен, содержать его дорого. Кроме того, Одесса — крайне сложный регион с точки зрения инвестклимата”, — пояснила Рекрут.

По ее данным, в портфеле Фонда осталось всего несколько непроданных объектов недвижимости, в частности, объект банка Надра по ул. Сечевых Стрельцов, 15, по ул. Бориспольской и на Почтовой площади от “Родовид банка!, здание !Кредитпромбанка” на Печерске, здание “ВТБ банка” на бул. Тараса Шевченко и объект “Дельта Банка” около ст. м. “Дружбы народов” (все — Киев), а также офисы “Имэксбанка” в Одессе.

“Основная масса активов, в частности недвижимости, реализована. На недвижимость у нас огромная конкуренция, просто огромная, по 10-12 участников. Были случаи, и не раз, когда цену во время торгов раздувают в 2-3 раза, и актив продавался значительно выше балансовой стоимости”, — отметила Рекрут.