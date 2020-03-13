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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

Категория: Новости


Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

 

 

На территории Одесской пожарной части №6 прошла встреча журналистов и сотрудников МЧС с активистами Социальной платформы «Доброе Дело». Таким образом члены Социальной платформы «Доброе Дело» обозначили старт комплекса мероприятий, направленных на осуществление нового проекта-эксперимента. Проект ставит перед собой задачу помочь  кардинально изменить техническое обеспечение и бытовые условий пожарных - спасателей 6-й Пожарной части Одессы.

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

Да, пока речь идет только об одной отдельной пожарной части города, но, считают активисты платформы «Доброе Дело», это только начало.

 Свой призыв помочь оснастить пожарную часть №6 современным оборудованием, средствами борьбы с пожарами и другими стихийными бедствиями, закупить для сотрудников костюмы, активисты «Доброго Дела» обратили ко всем неравнодушным одесситам, у которых есть хоть малейшая возможность принять участие в этом жизненно важном для города деле.

  – Если с вашей помощью мы справимся с поставленной задачей, то вероятно это станет первым шагом для реформирования в будущем всех пожарных частей города и страны. Я уверен, что именно такие, неравнодушные люди уже не раз меняли, и не раз поменяют отношение нашего общества ко всему, к чему давно настало время поменять, – подчеркнул глава социальной платформы «Доброе Дело» Анатолий Кавун.                                        Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным                                                      

 Он отметил, что пожарные части города давно нуждаются в смене привычного для нас обмундирования на более современное, пожарникам города в их опасной и нелегкой работе необходимо техническое оборудование нового поколения, которое дает возможность эффективнее проводить спасательные операции и при этом подвергать минимальному риску как пострадавших, так и самих спасателей.

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

 Немалое значение имеет улучшение бытовых условий на рабочем месте спасателей. В данном случае имеются в виду как удобные бытовки, так и наличие спортивных площадок и залов для тренировок, где спасатели могли бы поддерживать свою физическую форму.

 Анатолий Кавун также подчеркнул важную роль просвещении и воспитании школьников создание на территории пожарной части интерактивного класса, где можно было бы проводить выездные уроки и практические занятия по спасению пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

Анатолий Кавун рассказал собравшимся о тех конкретных изменениях, которые они стремились бы произвести в пожарной части с помощью меценатов.

 Прежде всего это закупка боевых комплектов для выезда на пожары (52 комплекта). А именно: комплект формы ТМ Rosenbauer FIRE FLEX; сапоги ТМ Rosenbauer TWISTER; защитные перчатки ТМ Rosenbauer SAFE GRIP 3; шлем пожарный MSA Gallet F1 (52 экземпляра); индивидуальные фонари Streamlight Inc VANTAGE 180 (10 экземпляров); капюшон жизни Dräger PARAT® 5530 Hard Case (8 экземпляров); дыхательный аппарат Dräger PSS 4000 (2 экземпляра), а также дооборудование технического поста

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

 Необходимы также боевые костюмы для спасения (52 комплекта): комплект формы ТМ Rosenbauer FIRE FIT 2; полусапоги ТМ Rosenbauer TWISTER-cross; защитные перчатки ТМ Rosenbauer RESCUE II; повседневная форма (52 комплекта); брюки тактические 5.11 Tactical Stryke w/ Flex-Tac; реглан тактический 5.11 Tactical Rapid Assault Shirt; поло тактическое 5.11 Tactical Tactical Utility Short Sleeve Polo.

Немаловажным является и оснащение спортивных локаций на территории части, таких как поле для игры в футбол, баскетбольная площадка, спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарём.

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

Совершенно необходимым в рамках воспитания молодежи Анатолий Кавун считает создание интерактивного класса для детей, в котором подростки могли бы получать знания от о работе пожарных. Очень важным является то, что такие занятия будут проходить на территории настоящей пожарной части и наставниками ребят станут специалисты-практики. В таком классе можно было бы создать зону (за стеклом) с визуальными последствиями пожара.

В улучшении нуждаются и бытовые помещения пожарной части, такие, как прачечные, столовая, кухня. Сотрудники платформы «Доброе дело» предлагают оборудовать для спасателей комнату отдыха с библиотекой по профильному направлению, провести работы по благоустройству территории, ремонту выездных дорог и многое другое.

Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

 – Мы стараемся применить опыт взаимодействия общества и пожарных в разных странах мира, чтобы сформировать другое отношение жителей нашей страны к тем, кто находится на страже наших жизней и здоровья, – сказал Анатолий Кавун.

 Все заинтересованные лица могут увидеть оборудование и обмундирование на сайте

 

 

Галерея

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Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным
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