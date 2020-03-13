Социальная платформа «Доброе Дело» хочет помочь одесским пожарным

На территории Одесской пожарной части №6 прошла встреча журналистов и сотрудников МЧС с активистами Социальной платформы «Доброе Дело». Таким образом члены Социальной платформы «Доброе Дело» обозначили старт комплекса мероприятий, направленных на осуществление нового проекта-эксперимента. Проект ставит перед собой задачу помочь кардинально изменить техническое обеспечение и бытовые условий пожарных - спасателей 6-й Пожарной части Одессы.

Да, пока речь идет только об одной отдельной пожарной части города, но, считают активисты платформы «Доброе Дело», это только начало.

Свой призыв помочь оснастить пожарную часть №6 современным оборудованием, средствами борьбы с пожарами и другими стихийными бедствиями, закупить для сотрудников костюмы, активисты «Доброго Дела» обратили ко всем неравнодушным одесситам, у которых есть хоть малейшая возможность принять участие в этом жизненно важном для города деле.

– Если с вашей помощью мы справимся с поставленной задачей, то вероятно это станет первым шагом для реформирования в будущем всех пожарных частей города и страны. Я уверен, что именно такие, неравнодушные люди уже не раз меняли, и не раз поменяют отношение нашего общества ко всему, к чему давно настало время поменять, – подчеркнул глава социальной платформы «Доброе Дело» Анатолий Кавун.

Он отметил, что пожарные части города давно нуждаются в смене привычного для нас обмундирования на более современное, пожарникам города в их опасной и нелегкой работе необходимо техническое оборудование нового поколения, которое дает возможность эффективнее проводить спасательные операции и при этом подвергать минимальному риску как пострадавших, так и самих спасателей.

Немалое значение имеет улучшение бытовых условий на рабочем месте спасателей. В данном случае имеются в виду как удобные бытовки, так и наличие спортивных площадок и залов для тренировок, где спасатели могли бы поддерживать свою физическую форму.

Анатолий Кавун также подчеркнул важную роль просвещении и воспитании школьников создание на территории пожарной части интерактивного класса, где можно было бы проводить выездные уроки и практические занятия по спасению пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Анатолий Кавун рассказал собравшимся о тех конкретных изменениях, которые они стремились бы произвести в пожарной части с помощью меценатов.

Прежде всего это закупка боевых комплектов для выезда на пожары (52 комплекта). А именно: комплект формы ТМ Rosenbauer FIRE FLEX; сапоги ТМ Rosenbauer TWISTER; защитные перчатки ТМ Rosenbauer SAFE GRIP 3; шлем пожарный MSA Gallet F1 (52 экземпляра); индивидуальные фонари Streamlight Inc VANTAGE 180 (10 экземпляров); капюшон жизни Dräger PARAT® 5530 Hard Case (8 экземпляров); дыхательный аппарат Dräger PSS 4000 (2 экземпляра), а также дооборудование технического поста

Необходимы также боевые костюмы для спасения (52 комплекта): комплект формы ТМ Rosenbauer FIRE FIT 2; полусапоги ТМ Rosenbauer TWISTER-cross; защитные перчатки ТМ Rosenbauer RESCUE II; повседневная форма (52 комплекта); брюки тактические 5.11 Tactical Stryke w/ Flex-Tac; реглан тактический 5.11 Tactical Rapid Assault Shirt; поло тактическое 5.11 Tactical Tactical Utility Short Sleeve Polo.

Немаловажным является и оснащение спортивных локаций на территории части, таких как поле для игры в футбол, баскетбольная площадка, спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарём.

Совершенно необходимым в рамках воспитания молодежи Анатолий Кавун считает создание интерактивного класса для детей, в котором подростки могли бы получать знания от о работе пожарных. Очень важным является то, что такие занятия будут проходить на территории настоящей пожарной части и наставниками ребят станут специалисты-практики. В таком классе можно было бы создать зону (за стеклом) с визуальными последствиями пожара.

В улучшении нуждаются и бытовые помещения пожарной части, такие, как прачечные, столовая, кухня. Сотрудники платформы «Доброе дело» предлагают оборудовать для спасателей комнату отдыха с библиотекой по профильному направлению, провести работы по благоустройству территории, ремонту выездных дорог и многое другое.

– Мы стараемся применить опыт взаимодействия общества и пожарных в разных странах мира, чтобы сформировать другое отношение жителей нашей страны к тем, кто находится на страже наших жизней и здоровья, – сказал Анатолий Кавун.

Все заинтересованные лица могут увидеть оборудование и обмундирование на сайте