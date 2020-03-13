Аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме

В последние дни выросло количество вопросов о работе аэропорта, поэтому мы подготовили для вас информацию по основным из них.
1. касаться аэропорта превентивные меры, связанные с COVID-2019, например карантин?
Сейчас Одесский аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию. Пожалуйста, следите за актуальным статусом на онлайн-табло.
Доступ по ссылке: https://odesa.aero/board
2. Какие меры безопасности принимает аэропорт, чтобы предотвратить распространение вируса?
⁃ Мы регулярно убираем все помещения аэропорта, пассажирские автобусы и трапы с применением специализированных дезинфицирующих средств.
⁃ Весь персонал аэропорта обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, перчатками и антисептиками) и работает так с пассажирами.
3. Какие рейсы отменены?
Сейчас изменения в расписании авиакомпаний МАУ, Onur Air, Czech Airlines и Wizz Air. Подробнее направлениям:
• Тель-Авив.
На период с 12 марта по 8 апреля.
• Прага.
На период с 18 по 26 марта.
• Стамбул.
На период с 14 по 27 марта.
• Гданьск.
На период с 13 по 23 марта.
• Катовице.
На период с 14 по 24 марта.
• Братислава.
На период с 15 по 25 марта.
Если ваш рейс был отменен, обращайтесь к вашему авиаперевозчика за дальнейшей информацией.
4. проходят дополнительный контроль пассажиры, которые прилетают или вылетают?
Так, а именно:
• Представители санитарно-карантинного пункта (СКП) и пограничной службы измеряют температуру пассажиров, прилетающих с помощью бесконтактного термометра. В случае выявления у пассажира повышенной температуры, врачи СКП применяют вспомогательный комплекс мер.
• В международном аэропорту «Одесса» круглосуточно работает санитарно-карантинный пункт.
• Службы аэропорта предварительно уточняют информацию у командира экипажа самолета о наличии пассажиров, которые жаловались на самочувствие во время рейса. Если на рейсе есть пассажиры с жалобами, мы вызываем скорую в аэропорт, пассажира изолируют, а представители СКП проводят осмотр и комплекс других мероприятий.
Все сотрудники аэропорта и задействованных организаций в соответствии проинструктированы, действуют слаженно и в соответствии с утвержденными технологическими инструкциями.
Мы будем оперативно обновлять информацию, поэтому следите за новостями!