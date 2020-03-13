Аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме

В последние дни выросло количество вопросов о работе аэропорта, поэтому мы подготовили для вас информацию по основным из них.

1. касаться аэропорта превентивные меры, связанные с COVID-2019, например карантин?

Сейчас Одесский аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию. Пожалуйста, следите за актуальным статусом на онлайн-табло.

Доступ по ссылке: https://odesa.aero/board

2. Какие меры безопасности принимает аэропорт, чтобы предотвратить распространение вируса?

⁃ Мы регулярно убираем все помещения аэропорта, пассажирские автобусы и трапы с применением специализированных дезинфицирующих средств.

⁃ Весь персонал аэропорта обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, перчатками и антисептиками) и работает так с пассажирами.

3. Какие рейсы отменены?

Сейчас изменения в расписании авиакомпаний МАУ, Onur Air, Czech Airlines и Wizz Air. Подробнее направлениям:

• Тель-Авив.

На период с 12 марта по 8 апреля.

• Прага.

На период с 18 по 26 марта.

• Стамбул.

На период с 14 по 27 марта.

• Гданьск.

На период с 13 по 23 марта.

• Катовице.

На период с 14 по 24 марта.

• Братислава.

На период с 15 по 25 марта.

Если ваш рейс был отменен, обращайтесь к вашему авиаперевозчика за дальнейшей информацией.

4. проходят дополнительный контроль пассажиры, которые прилетают или вылетают?

Так, а именно:

• Представители санитарно-карантинного пункта (СКП) и пограничной службы измеряют температуру пассажиров, прилетающих с помощью бесконтактного термометра. В случае выявления у пассажира повышенной температуры, врачи СКП применяют вспомогательный комплекс мер.

• В международном аэропорту «Одесса» круглосуточно работает санитарно-карантинный пункт.

• Службы аэропорта предварительно уточняют информацию у командира экипажа самолета о наличии пассажиров, которые жаловались на самочувствие во время рейса. Если на рейсе есть пассажиры с жалобами, мы вызываем скорую в аэропорт, пассажира изолируют, а представители СКП проводят осмотр и комплекс других мероприятий.

Все сотрудники аэропорта и задействованных организаций в соответствии проинструктированы, действуют слаженно и в соответствии с утвержденными технологическими инструкциями.

Мы будем оперативно обновлять информацию, поэтому следите за новостями!



