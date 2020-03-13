Рейтинг стран, в которых больше всего хотят нанять "заробитчан"

Чаще всего украинских трудовых мигрантов хотят видеть в Чехии и Германии

Об этом сообщает НВ.

Также среди лидеров Словакия, Израиль и Польша.

Наибольшая заработная плата среди этих стран в Израиле и Германии - 66,7 тыс. грн. и 49 тыс. соответственно.

В Польше с 2020 года на 15% повышен уровень минимальной оплаты труда — почти до 600 евро — и обнулен 18% подоходный налог для молодежи до 26 лет. А в Чехии квота на трудоустройство украинцев была увеличена вдвое — до 40 тыс. человек, также упрощена схема получения двухлетних рабочих виз.

Самыми популярными поисковыми запросами украинцев по вакансиям за рубежом является работа официантом и водителем.

По итогам 2019 года украинские заробитчане перечислили в Украину около 12 млрд долларов денежных переводов.

По данным последних лет, 69% украинских трудовых мигрантов были с запада Украины, 70% - мужчинами, а 33% из всех - имели высшее образование.