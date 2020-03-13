Прогноз курса на следующую неделю

На уходящей неделе Украину затянуло в водоворот нарастающего глобального экономического и финансового кризиса, который аналитики уже называют крупнейшим за последние 30 лет.

Ситуация с быстрым распространением эпидемии коронавируса в мире (которую Всемирная организация здравоохранения уже объявила пандемией) усугубилась конфликтом между странами ОПЕК и Россией. Фондовые рынки отреагировали падением на десятки процентов за неделю, а четверг 12 марта уже успели окрестить «черным четвергом»: торги на американских фондовых биржах несколько раз пришлось останавливать из-за рекордного падения. В создавшейся ситуации украинская гривна была просто обречена на падение.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись во вторник 10 марта на отметке 25,00/25,70 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Обвал российского рубля, состоявшийся накануне, сильно подействовал на настроения участников торгов; многие невольно провели параллель между рублем и украинской гривной. Все были настроены на продолжение падения гривны, начавшееся две недели назад. Понимая, что необходимо спасать ситуацию, Национальный банк с первых же минут включился в торги, активно продавая валюту. В четверг и пятницу регулятор сначала объявлял аукционы по продаже долларов, а затем еще проводил дополнительные интервенции. В итоге за четыре рабочих дня НБУ продал почти миллиард долларов, но не смог затормозить обвал гривны. Закрыли неделю на уровне 26,19/26,25 гривен – на 1 гривну и 21,5 копеек по обеим позициям выше, чем неделей ранее.

Наличный доллар, до этого четко повторявший все движения безналичного, на уходящей неделе пошел «в отрыв». Известие о введении карантина в стране напугало многих украинцев. Растущий спрос на валюту со стороны населения, которое внезапно поняло, что доллар уже не падает, а очень даже наоборот, в среду перерос в настоящую панику. Уже на следующий день ситуация несколько нормализовалась, а доллар подешевел на 30-50 копеек. Но в пятницу, когда прозвучало заявление президента Украины о предпринимаемых мерах в рамках борьбы с коронавирусом, ажиотаж начал усиливаться. В первой половине дня субботы 14 марта доллар в Киеве вырос до 27,00-27,20 гривен; в некоторых областных центрах цена доходила и до 27,50 гривен. Коммерческие банки, которые все предыдущие недели активно покупали доллар с целью перепродажи его на межбанке, «включили реверс»: теперь они наоборот, покупали на межбанковском валютном рынке крупные суммы «под пополнение касс». Но на горизонте вырисовалась другая проблема: в связи с ограничением авиасообщения между странами неожиданно возникли перебои с поставкой наличных долларов в Украину. В банках начали вводить ограничения на выдачу долларов в кассе в размере 500-1000 долларов на одного человека. Естественно, это также подогрело ажиотаж на «черном рынке» и спровоцировало рост цен на наличную валюту.

Евро на международном валютном рынке FOREX, продолжая свой стремительный рост, в понедельник 9 марта достиг отметки 1,1495 доллара за евро. Однако обвал мировых рынков, отреагировавших на стремительное падение цен на нефть, подкосил европейскую валюту, и она также устремилась вниз. В четверг 12 марта евро снизился до 1,1055 евро за доллар. Закрыли неделю на отметке 1,1100 – на 190 пунктов ниже, чем неделей ранее.

В Украине евро практически проигнорировал падение на FOREX, столь стремительным было падение гривны к доллару. В течение недели цены на европейскую валюту в оптовых обменных пунктах выросли с 28,10-28,20 гривен утром понедельника 9 марта до 29,90-30,00 в среду 11 марта. Позднее евро подешевел до 29,55-29,65 гривен, однако в субботу, на фоне нарастания панических настроений, вновь вырос до 29,75-29,90 гривен.

Российский рубль на уходящей неделе пережил сильнейшее падение. После известия о том, что Саудовская Аравия начинает «ценовую войну» против России, и последовавшего за этим падения цен на нефть на 30% за сутки, рубль обвалился с 68 до 75 рублей за доллар. Сообщение, что американская администрация собирается влить в экономику 500 млрд. долларов с целью минимизации последствий пандемии коронавируса, несколько приободрило рынки. Доллар несколько скорректировал свой рост, а рубль вырос до 71,84 рубля за доллар. Закрыли неделю на отметке 72,45 рублей за доллар. В Украине российский рубль сначала подешевел до 3,55-3,60, а затем опять подорожал до 3,70-3,75 гривен за 10 российских рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на этой неделе?

Хаос, творившийся в мире на уходящей неделе, не уйдет быстро. Расползающаяся по всему миру пандемия коронавируса несет в себе новые риски. Пока под ударом оказались транспортные компании, турбизнес; но и остальные отрасли не застрахованы от проблем. И все же рынки учатся с этим жить и работать. В создавшейся ситуации ясно одно: предстоят резкие движения и сильные колебания цен. Гривна обречена падать в долгосрочной перспективе. Но от действий Национального банка зависит, перейдет ли это падение в неконтролируемый обвал, как мы наблюдали в феврале 2015 года, или примет формы медленного снижения до назначенных уровней. Аналитики предполагают, что безналичный курс на следующей неделе не превысит отметку 27,00 гривен, а курс продажи наличного доллара в столице не поднимется выше 27,50-27,70 гривен на продолжительное время. В то же время коррекция роста уже давно назрела. В случае, если ажиотаж удастся остановить, можно ожидать возврата наличного доллара на уровень 26,30-26,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. После коррекции евро, наблюдавшейся на уходящей неделе, есть шанс возобновить восходящее движение на FOREX. Возможный диапазон колебаний евро в мире расширяем до 1,0980-1,1360 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 29,30 до 30,30 гривен за один евро.

Что касается курса российского рубля, похоже, он будет обживать новый широкий диапазон 70,00-75,00 рублей за доллар и торговаться в нем до тех пор, пока цены на нефть не вернутся выше 45 долларов за баррель. В Украине наличный рубль будут продавать по цене 3,50-3,80 гривен за 10 российских рублей.

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